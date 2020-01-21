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Россия усилила контроль на границе из-за коронавируса в Китае

Российские власти из-за распространения в Китае нового коронавируса проводят все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для россиян. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «РИА Новости».

«Правительством <...> организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан», — сказали в секретариате.

В аэропортах России из-за коронавируса стали проверять прибывших из Китая
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Там добавили, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу России, также отработан порядок действий при выявлении людей с признаками заболевания. Кроме того, власти проработали вопросы временной изоляции больных и приняли меры для обучения медперсонала.

Ранее стало известно, что в аэропортах России стали проверять состояние здоровья пассажиров рейсов, прибывающих из Китая. По данным Reuters, меры ввели в двух столичных аэропортах — Внуково и Шереметьево, а также в Иркутске и Екатеринбурге.

Число погибших из-за нового коронавируса в Китае достигло шести
Общество

В Китае с декабря началось распространение неизвестного ранее вируса. Китайские медики установили, что заболевание передается от человека к человеку и приводит к пневмонии. Первый человек умер из-за неизвестного вируса 11 января.

По состоянию на вечер 22 января всего в Китае зафиксировали 291 случай заболевания, из которых 258 — в городе Ухане, где началась эпидемия. Шесть заразившихся вирусом умерли.

В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России
Общество


Из-за вспышки вируса Всемирная организация здравоохранения соберет заседание 22 января.В организации сообщили, что в ближайшее время вирус может распространиться за пределами Китая.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам избегать поездок в Ухань. Кроме того, там порекомендовали соблюдать меры предосторожности при поездках в Китай. В частности, не стоит посещать рынки, где продают животных и морепродукты, а также зоопарки и мероприятия с привлечением животных.

Теги: болезнь, вирус, Китай, Татьяна Голикова
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