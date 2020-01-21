Россия усилила контроль на границе из-за коронавируса в Китае

Российские власти из-за распространения в Китае нового коронавируса проводят все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для россиян. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «РИА Новости».

«Правительством <...> организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан», — сказали в секретариате.

Там добавили, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу России, также отработан порядок действий при выявлении людей с признаками заболевания. Кроме того, власти проработали вопросы временной изоляции больных и приняли меры для обучения медперсонала.

Ранее стало известно, что в аэропортах России стали проверять состояние здоровья пассажиров рейсов, прибывающих из Китая. По данным Reuters, меры ввели в двух столичных аэропортах — Внуково и Шереметьево, а также в Иркутске и Екатеринбурге.

