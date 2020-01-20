В Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом

В Южной Корее заявили о первом заболевшем новым видом коронавируса, который ранее был выявлен в Китае. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, заболевшая женщина является гражданкой Китая. Она прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле с заметными признаками лихорадки. После тестов у нее был диагностирован новый тип коронавируса, аналогичный тому, что распространяется в Китае с декабря.

Агентство уточняет, что женщина ранее посещала город Ухань в китайской провинции Хубэй, где находится очаг заболевания. Пациентка получает медицинскую помощь в местной больнице.

По данным корейского эпидемиологического центра, несмотря на заявления Пекина о том, что штамм нового вируса не передается от человека к человеку, Всемирная организация здравоохранения не исключает такой способ передачи при определенных условиях.