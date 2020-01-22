Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Такие данные озвучили власти провинции Хубэй, передает People's Daily.

Всего в провинции зафиксировано 444 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, который возник в ее столице Ухане.

Ранее сообщалось о девяти умерших.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в Центральном Китае была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Позже число заболевших превысило 50 человек. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Китайские медики официально подтвердили факт передачи заболевания от человека к человеку. В частности, были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала от больных. Руководитель группы экспертов Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжун Наньшань отметил, что число заболевших может вырасти в связи с предстоящим празднованием китайского Нового года.