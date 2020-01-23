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Вирус из Китая ,  
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В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

В Сингапуре зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, которая была выявлена в китайском городе Ухань. Об этом сообщает министерство здравоохранения Сингапура.

По данным министерства, зараженный — 66-летний житель Уханя, который приехал в Сингапур со своей семьей 20 января. Сейчас он находится в изоляторе в стабильном состоянии. Уточняется, что у пациента был жар и кашель, он был госпитализирован 22 января.

Кроме того, в Сингапуре госпитализировали 53-летнюю китаянку из Уханя, у которой предварительный тест на новый коронавирус дал положительный результат. Сейчас медики ожидают подтверждения теста.

Вспышка пневмонии из-за ранее неизвестного коронавируса началась в Ухане в декабре прошлого года. К настоящему моменту, по официальным данным, в Китае от коронавирусной инфекции умерли 17 человек. Всего в стране зарегистрировано более 570 случаев заболевания. В целях предотвращения распространения вируса власти Китая закрыли Ухань для выезда. Численность города составляет примерно 9 млн человек. В городе перестали работать метро, вокзал и аэропорт, через него не могут проезжать междугородные автобусы.

Также выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган (население около 7,5 млн человек).

Помимо Китая случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Теги: коронавирус, Сингапур, Китай
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