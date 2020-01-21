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Число погибших из-за нового коронавируса в Китае достигло шести

В Китае уже шесть человек умерли от нового вида коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэра города Ухань Чжоу Сяньвана в эфире государственного телеканала. Ранее муниципальный комитет по делам здравоохранения сообщал о четырех погибших.

По словам мэра, по данным на вечер 20 января, в Ухане зафиксировали 298 случаев заболевания.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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С начала декабря в китайском городе Ухань идет распространение ранее неизвестного вируса. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию.

Первый человек умер от пневмонии неизвестного происхождения 11 января. Общее число заразившихся на тот момент составляло 41 человек, семь из них находились в тяжелом состоянии. По состоянию на 19 января жертвами вируса стали четыре человека. По информации муниципального комитета по делам здравоохранения Уханя,
из 198 заразившихся 25 смогли преодолеть болезнь. Еще 169 человек, 35 из которых в тяжелом состоянии, остаются в больницах.

20 января первый случай заболевания зафиксировали в Южной Корее. Заболевшей женщиной оказалась гражданка Китая. Из-за вспышки коронавируса Всемирная организация здравоохранения созовет 22 января экстренное заседание.

Теги: Китай, вирус, погибшие, коронавирус
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