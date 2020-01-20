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Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Китайские медики подтвердили, что новый коронавирус распространяется от человека к человеку. Число зараженных только по официальной информации уже превысило 200 человек
Фото: Darley Shen / Reuters

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org. Ранее эпидемиологи считали, что он распространяется через зараженные продукты.

Информацию, что вирус распространяется от человека к человеку, подтвердил Чжун Наньшань, руководитель группы экспертов. Уже были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала от больных. Чжун отметил, что число заболевших может вырасти в связи с предстоящим празднованием китайского Нового года. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает возможным повторение ситуации, аналогичной эпидемии атипичной пневмонии, случившейся в 2002–2003 годах и приведшей к многочисленным жертвам.

Коронавирус 2019-nCoV вызывает у зараженных пневмонию. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов, из-за чего эксперты предположили, что он распространяется через продукты из мясо продававшихся там морских млекопитающих.

По данным на понедельник, 20 января, власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Еще один случай заболевания был зафиксирован в Японии, два — в Таиланде, один — в Южной Корее. Первая жертва пневмонии появилась 18 января. Всего в городе Ухань, где впервые обнаружили вирус, от инфекции уже умерли три человека. В британском Центре глобального анализа инфекционных заболеваний на основании характеристик заболевания, а также плотности населения и пассажиропотока в Ухане оценили потенциальное число уже заразившихся вирусом в 1,7 тыс. человек.

Теги: Китай, вирус, заболевание, медики
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