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В аэропортах России из-за коронавируса стали проверять прибывших из Китая

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля на границе, в том числе об отработке немедленной изоляции лиц с подозрением на заражение новым коронавирусом
Фото: Павел Михеев / Reuters

В аэропортах России начали проверять состояние здоровья у пассажиров рейсов, прибывших из Китая, где распространяется новый вид коронавируса. По данным Reuters, дополнительные меры безопасности приняты в четырех аэропортах — столичных Внуково и Шереметьево, а также в Иркутске и Екатеринбурге.

Информагентство IrkutskMedia сообщило, что сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно встречают международные рейсы, уделяя особое внимание бортам из КНР.

«Как только самолет приземляется, специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров на что-то, требовалась ли им помощь, замечались ли признаки какой-либо заболеваемости у кого-то из них. Также у граждан измеряют температуру», — сообщил агентству сотрудник пресс-службы управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова сообщила, что в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания коронавирусом 2019-nCoV, правительством проводятся мероприятия, «направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны».

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Суть этих мер раскрыл Роспотребнадзор, сообщивший, что усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В частности, ведомство:

  • отработало алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию;
  • проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами;
  • определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления людей с подозрением на коронавирусную инфекцию;
  • обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных.

В сообщении ведомства особо отметили, что, согласно получаемым из Китая данным, очевидна передача вируса от человека к человеку.

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По словам Голиковой, тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информации. При необходимости к работе будет привлечена Правительственная комиссия по вопросам химической и биологической безопасности.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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