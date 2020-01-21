В аэропортах России из-за коронавируса стали проверять прибывших из Китая

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля на границе, в том числе об отработке немедленной изоляции лиц с подозрением на заражение новым коронавирусом

Фото: Павел Михеев / Reuters

В аэропортах России начали проверять состояние здоровья у пассажиров рейсов, прибывших из Китая, где распространяется новый вид коронавируса. По данным Reuters, дополнительные меры безопасности приняты в четырех аэропортах — столичных Внуково и Шереметьево, а также в Иркутске и Екатеринбурге.

Информагентство IrkutskMedia сообщило, что сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно встречают международные рейсы, уделяя особое внимание бортам из КНР.

«Как только самолет приземляется, специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров на что-то, требовалась ли им помощь, замечались ли признаки какой-либо заболеваемости у кого-то из них. Также у граждан измеряют температуру», — сообщил агентству сотрудник пресс-службы управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова сообщила, что в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания коронавирусом 2019-nCoV, правительством проводятся мероприятия, «направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны».