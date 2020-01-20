ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае

Гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Адханом созовет в среду, 22 января, чрезвычайный комитет по поводу вспышки заболевания новым видом коронавируса в Китае. Об этом сообщается на странице ВОЗ в Facebook.

В ходе заседания члены комитета намерены определить, является ли новый тип коронавируса угрозой международного масштаба, и принять решения по управлению возникшей ситуацией.

В понедельник, 20 января, в Южной Корее был зарегистрирован первый пациент с неизвестным ранее видом коронавируса, ранее распространявшийся только в Китае. Заболевшая женщина — гражданка КНР. Первая вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в декабре прошлого года.

От заболевания скончались как минимум три человека, число зараженных превысило 200 человек. Вирусологи в Китае ранее заверяли, что заболевание не передается от человека к человеку, однако позднее отказались от этой теории.

