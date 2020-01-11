Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Иран признал вину в крушении украинского лайнера Политика, 06:58 Трамп назвал смешным позднее решение Пелоси о передаче дела об импичменте Политика, 06:32 В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса Общество, 06:13 Роспотребнадзор сообщил о причине вспышки заболевания пневмонией в Китае Общество, 05:46 WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев Политика, 05:37 МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране Общество, 05:15 В США суд приговорил к 100 годам заключения убийцу 18-летнего россиянина Общество, 04:38 В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли десятки людей Общество, 03:59 Умер правивший 50 лет Оманом султан Политика, 03:31 Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Политика, 03:28 США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата Политика, 03:15 Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли подробности финансовой независимости Общество, 02:59 В США заподозрили Россию в попытках помешать избранию Байдена президентом Политика, 01:50 США приостановили полеты некоторых чартерных рейсов на Кубу Политика, 01:41
Общество ,  
0 

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

Мужчина заразился еще в конце декабря. Известно, что у него были и другие хронические заболевания
Фото: Andy Wong / AP

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Он стал первой жертвой нового заболевания.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, двое в результате были выписаны из больницы.

По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом. Пока известно, что не зафиксировано ни одного случая передачи заболевания от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей. Ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, вирус
Материалы по теме
В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней
Общество
Угроза не для всех: почему вирус Эбола убивает в Африке, но не в Европе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter