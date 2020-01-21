В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

Новый вид коронавируса, которым в Китае заразились уже несколько сотен человек, — пример угрозы биологической безопасности России, предупредил замглавы Минздрава Сергей Краевой

Фото: Ng Han Guan / AP

Одной из угроз безопасности России является изменение свойств болезнетворных микроорганизмов. Об этом, выступая в Госдуме, где рассматривается проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации», заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой, передает «РИА Новости».

Примером такой угрозы чиновник назвал появившийся в Китае коронавирус, распространение которого уже привело к заражению нескольких сотен и смерти не менее шести человек.

«Я могу продемонстрировать примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Наиболее яркий пример <...> — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — сказал Краевой, отвечая на вопрос о том, какие биологические угрозы стоят перед Россией.

Согласно законопроекту, биологической угрозой признается «наличие опасных биологических факторов», способных привести к возникновению и распространению массовых болезней, ухудшению ситуации и перерастанию ее в чрезвычайную.

К числу основных биологических угроз авторы законопроекта относят также: