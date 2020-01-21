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В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

Новый вид коронавируса, которым в Китае заразились уже несколько сотен человек, — пример угрозы биологической безопасности России, предупредил замглавы Минздрава Сергей Краевой
Фото: Ng Han Guan / AP

Одной из угроз безопасности России является изменение свойств болезнетворных микроорганизмов. Об этом, выступая в Госдуме, где рассматривается проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации», заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой, передает «РИА Новости».

Примером такой угрозы чиновник назвал появившийся в Китае коронавирус, распространение которого уже привело к заражению нескольких сотен и смерти не менее шести человек.

«Я могу продемонстрировать примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Наиболее яркий пример <...> — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — сказал Краевой, отвечая на вопрос о том, какие биологические угрозы стоят перед Россией.

Согласно законопроекту, биологической угрозой признается «наличие опасных биологических факторов», способных привести к возникновению и распространению массовых болезней, ухудшению ситуации и перерастанию ее в чрезвычайную.

К числу основных биологических угроз авторы законопроекта относят также:

  • возможность преодоления патогенными биологическими агентами межвидовых барьеров, например передачу заболевания от животных к человеку;
  • возникновение и распространение новых инфекций;
  • занос и распространение редких или ранее не встречавшихся на территории России инфекционных и паразитарных болезней;
  • искусственное создание патогенных биологических агентов с помощью технологий синтетической биологии;
  • осуществление диверсий на объектах, где находятся источники биологической угрозы.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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Ранее, во вторник, академик РАН, врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал в интервью «Интерфаксу» ситуацию с распространением коронавируса «серьезной». Он также предупредил, что многие китайцы, живущие в России, поедут встречать Новый год по китайскому календарю на родину, а затем вернутся обратно и могут завезти таким образом вирус в Россию.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, ставший центром распространения вируса, «до стабилизации ситуации» и соблюдать при поездках в Китай ряд правил. В пунктах пропуска через границу России ведомством усилены меры санитарно-карантинного контроля, в том числе проработаны вопросы «немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, коронавирус, инфекция, вирусы
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