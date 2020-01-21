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В ВОЗ предупредили о распространении коронавируса за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, как в Китае, так и в других странах, рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Женеве. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос агентства, почему ожидаются новые случаи заражения, Язаревич сказал, что они обнаружатся, когда Китай усилит мониторинг. «Если вы усилите мониториг и диагностику, вы, вероятно, получите новые цифры», — добавил он.

До настоящего времени вирус в основном концентрировался в китайском городе Ухань. Считается, что он возник на рынке морепродуктов в городе, хотя отдельные случаи были зарегистрированы в Шанхае и Пекине.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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В Китае из-за нового вида коронавируса умерли уже шесть человек. По  словам мэра города Ухань Чжоу Сяньвана, вечером 20 января в стране зафиксировали 291 случай заболевания, из которых 258 — в Ухане.

Вирус начал распространяться в Ухане в декабре прошлого года. По данным китайских медиков, он передается от человека к человеку, вызывая пневмонию. 20 января первый случай заболевания выявили в Южной Корее, заболевшей оказалась гражданка Китая. Из-за вспышки коронавируса ВОЗ проведет 22 января экстренное заседание.

Теги: коронавирус, Китай, ВОЗ
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