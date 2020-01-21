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Россиян попросили отказаться от поездок в Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в китайский город Ухань в связи с обнаружением там нового вида коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, выезжающим в Китай российским туристам в Роспотребнадзоре советуют соблюдать определенные меры предосторожности: не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, использовать маски, защищающие нос и рот, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Уточняется, что при первых признаках заболевания необходимо обращаться за помощью в медучреждения, а не заниматься самолечением.

В случае обращения за медицинской помощью на территории России стоит сообщить врачу о времени посещения Китая и месте пребывания, отмечает ведомство.

Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
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В Роспотребнадзоре уточнили, что по состоянию на 21 января 2020 года в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса 2019-nCoV. При этом 287 случаев зарегистрировано в Китае, преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Кроме того, зафиксирован один случай заболевания в Японии, два — в Таиланде и один — в Южной Корее, отмечает ведомство.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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Вспышка заболевания из-за ранее неизвестного коронавируса началась в Ухане в начале декабря прошлого года. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию. Согласно данным властей Ухани, к настоящему моменту шесть человек умерли от нового вида коронавируса.

В общей сложности по состоянию на вечер 20 января в стране зафиксировали 291 случай заболевания, говорил мэр Уханя Чжоу Сяньван.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, Китай
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