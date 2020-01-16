Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина

Глава Сбербанка Герман Греф считает профессионалом главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина, которого Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра. Об этом Греф сказал журналистам на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«Я оцениваю его очень высоко. Я считаю, что это один из самых высококвалифицированных и подготовленных людей в стране», — сказал он.

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