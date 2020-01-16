Отставка правительства Медведева , 16 янв, 13:48
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Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина
Глава Сбербанка Герман Греф считает профессионалом главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина, которого Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра. Об этом Греф сказал журналистам на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.
«Я оцениваю его очень высоко. Я считаю, что это один из самых высококвалифицированных и подготовленных людей в стране», — сказал он.
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