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ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР решили поддержать кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Большинство депутатов ЛДПР проголосовали на заседании фракции за то, чтобы поддержать кандидатуру Мишустина на посту премьер-министра России», — написал он.

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Теги: ЛДПР, Михаил Мишустин, премьер-министр
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