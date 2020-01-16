Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина

КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика. Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».

«Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он предложит», — сказал Зюганов, отметив, что многое зависит от того, какой курс выберет президент.

В среду, 15 января, спустя три часа после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме в качестве нового премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Голосование по его кандидатуре пройдет в нижней палате парламента 16 января.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что депутаты Госдумы, представляющие эту партию, поддержат кандидатуру Мишустина.