Отставка правительства Медведева , 15 янв, 19:11
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Путин предложил Мишустина на пост премьер-министра
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.
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