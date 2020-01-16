«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Мишустин уже провел встречи с парламентскими фракциями, в ходе которых пообещал, что в составе нового кабинета министров будут перемены, однако не уточнил, какие именно.

Поддержать кандидатуру Мишустина ранее также решили депутаты от фракции «Единая Россия». Фракция КПРФ воздержится от голосования. Лидер партии Геннадий Зюганов объяснил такое решение тем, что депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.