«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» поддержат кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов, передает ТАСС.
«Фракция приняла решение подавляющим большинством, один человек воздержался», — уточнил Миронов.
Президент России Владимир Путин предложил Мишустина в качестве кандидата на пост главы кабмина в среду, 15 января, после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло спустя три часа после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, 16 января.