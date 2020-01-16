Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера

В новом составе правительства будут перемены, заявил кандидат в премьеры Михаил Мишустин. Приоритетами его работы будут цифровая экономика и нацпроекты, работать правительство будет в сотрудничестве с парламентом

Вячеслав Володин и Михаил Мишустин (справа) перед началом заседания фракции «Единой Россия» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера Михаил Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Мишустин в четверг начал встречи с парламентскими фракциями. Он уже провел встречу с фракцией «Единой России», которая единогласно поддержала его кандидатуру на пост премьера. Источник ТАСС с заседания фракции единороссов сообщил, что на встрече в числе своих приоритетов Мишустин назвал цифровую экономику и опору на нацпроекты. На видеозаписи встречи, которую выложила Кашеварова, Мишустин анонсирует свои планы по проведению реформ. «Конечно, что первое мы хотим делать — серьезно заниматься институциональными реформами. Реформами управления, привносить самые современные цифровые технологи... Без сомнения, в государстве должна появляться цифровая платформа, которая должна быть устроена для людей. И самое важное — это снять ограничения для бизнеса», — рассказал он.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, как передает ТАСС, сообщил, что Мишустин анонсировал изменения в составе нового кабинета министров. «Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», — сказал Неверов.

После встречи с единороссами Мишустин провел встречу с фракцией ЛДПР. По ее итогам лидер партии Владимир Жириновский заявил, что окончательного решения о том, будет ли его партия поддерживать кандидатуру нового премьера еще не принято. «Мы ничего не решили, еще мы обсуждаем», — сказал он, пообещав сообщить решение позднее. В своем канале помощница спикера госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что в ходе встречи Жириновский заявил о необходимости сместить Юрия Трутнева с поста вице-премьера, поскольку тот «недостаточно работает в экологической сфере».

На встрече с фракцией КПРФ Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью и пообещал заниматься этим в первую очередь. «Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).