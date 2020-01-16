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Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно решила поддержать Мишустина

Депутаты Госдумы, представляющие партию «Единая Россия», выступят в поддержку кандидатуры Михаила Мишустина при голосовании о даче согласия на его назначение главой правительства страны. Об этом заявил глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Принято единогласное решение: поддержать кандидатуру Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — подвел Неверов итоги заседания фракции (сообщение об этом размещено на ее сайте).

Вице-спикер пояснил, что в ходе встречи с депутатами от «Единой России» Мишустину был высказан «ряд поручений».

Накануне, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Голосование по поводу дачи согласия на его назначение главой правительство пройдет в Госдуме 16 января. Фракция «Единой России» в Госдуме включает в себя 341 депутата, всего в нижней палате парламента 450 мест.


 

Теги: Михаил Мишустин, Сергей Неверов, Госдума, «Единая Россия»
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