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«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК
Вице-президент персональных программных продуктов IBM Джон Сойринг (слева) и глава правления Международного компьютерного клуба (МКК) Михаил Мишустин на 7-м Международном компьютерном форуме. 1996 год
(Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Михаилу Мишустину 53 года, он родился в Москве и учился в Московском станкоинструментальном институте (сейчас это Московский государственный технологический университет «Станкин»). По специальности он инженер-системотехник. Большую часть 1990-х Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся привлечением информационных технологий в страну. В 1996 году он возглавил правление этой организации

Мэр Москвы Юрий Лужков (в центре) и замминистра по налогам и сборам Михаил Мишустин (справа) на презентации Единого центра государственной регистрации юридических лиц МНС России, 2003 год
(Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»)

На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году — в сферу налогообложения. Сначала он был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем — его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам, ее он занимал до 2004 года (за это время министерство сменило трех руководителей — Георгия Бооса, Александра Починка и Геннадия Букаева)

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев (слева) и руководитель Роснедвижимости Михаил Мишустин на выставке «Инфоком-2006»
(Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

До 2006 года Мишустин руководил Роснедвижимостью (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости), а после, до 2008-го — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; оба ведомства были упразднены в 2009 году). Работая с особыми экономическими зонами, Мишустин занимался внедрением системы «одного окна» для резидентов

Руководство компании UFG Asset Management (слева направо): основной акционер Борис Федоров, президент Михаил Мишустин, управляющий партнер Флориан Феннер. 2008 год​
(Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

В конце 2000-х Мишустин занимался инвестиционным бизнесом: до 2010 года он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером ГК UFG Asset Management, у истоков которой стоял его бывший начальник в Государственной налоговой службе Борис Федоров

Слева направо: министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и руководитель Роснедвижимости Михаил Мишустин на открытии чемпионата России по плаванию в 2006 году
(Фото: Фомичев Михаил / ТАСС)

Мишустин интересуется спортом. В 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский». Политики и спортсмены соревновались в вольном стиле на дистанции 50 м

Замглавы секретариата первого зампреда правительства Зураб Макиев (слева) и руководитель ФНС Михаил Мишустин (в центре) во время благотворительного матча по хоккею «Под флагом добра» во Дворце спорта «Сокольники». 2011 год
(Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Другое хобби Мишустина — хоккей. Он выходит на лед сам, а также числится в набсовете клуба ЦСКА. Известен он и как болельщик. «У Мишустина хорошие связи в силовых структурах. Его часто видели на хоккейных матчах с высокопоставленными чинами из ФСБ и МВД», — рассказывал источник РБК в 2010 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов (слева направо на первом плане) и руководитель ФНС Михаил Мишустин (в центре) во время посещения центра обработки данных № 1 ФНС в Городце. 2015 год
(Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Федеральную налоговую службу Мишустин возглавил в 2010 году — и был ее бессменным руководителем все это время. В UFG готовились к его назначению заранее, сообщил главный управляющий партнер группы Чарльз Райан: «С тех пор как в 2009 году г-н Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, в UFG понимали, что существует большая вероятность, что ему предложат высокую правительственную должность». Он выступал за цифровизацию в сфере налогообложения, не поддерживал идею прогрессивной шкалы НДФЛ.

«Он требователен к себе и подчиненным», — охарактеризовал Мишустина бизнесмен Давид Якобашвили после назначения того на пост главы ФНС

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В 2011 году Мишустин вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом 78,6 млн руб.

Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече в Сочи в 2018 году
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства Владимир Путин предложил 15 января 2020 года. Госдума рассмотрит его кандидатуру 16 января

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Михаил Мишустин, ФНС, отставка правительства, Дмитрий Медведев ..., Владимир Путин
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