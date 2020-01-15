«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин

Федеральную налоговую службу Мишустин возглавил в 2010 году — и был ее бессменным руководителем все это время. В UFG готовились к его назначению заранее, сообщил главный управляющий партнер группы Чарльз Райан: «С тех пор как в 2009 году г-н Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, в UFG понимали, что существует большая вероятность, что ему предложат высокую правительственную должность». Он выступал за цифровизацию в сфере налогообложения, не поддерживал идею прогрессивной шкалы НДФЛ.

«Он требователен к себе и подчиненным», — охарактеризовал Мишустина бизнесмен Давид Якобашвили после назначения того на пост главы ФНС