Кремль опубликовал указ об отставке правительства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Реакция министров на отставку правительства. Видео Политика, 20:50 «Вегас» впервые сменил главного тренера после вступления в НХЛ Спорт, 20:34 Фонд Кино ответил на сообщения о требовании вернуть невозвратные субсидии Общество, 20:34 В Минпросвещения назвали число получающих горячее питание школьников Общество, 20:31 Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера» Бизнес, 20:22 «Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании Общество, 20:09 Госдума назвала дату рассмотрения кандидатуры нового премьер-министра Политика, 20:02 Австрия передала России обвиняемого в убийстве двадцатилетней давности Общество, 19:57 «Ростов» расторг контракт со вторым легионером за две недели Спорт, 19:50 В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны Политика, 19:49 Владимир Путин предложил изменить Конституцию Политика, 19:48 Совет Госдумы начал внеочередное заседание с участием Мишустина Политика, 19:46 Сенаторы оценили решение Медведева об отставке правительства Политика, 19:43 Путин попросил правительство временно исполнять свои обязанности Политика, 19:36
Отставка правительства Медведева ,  
0 

Кремль опубликовал указ об отставке правительства

Президент принял отставку правительства. Решение оставить свой пост премьера Дмитрий Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать предложения о реформе системы управления страной
Владимир Путин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что глава государства принял решение об отставке правительства в соответствии со ст. 83. и 117 Конституции.

Ранее в среду, 15 января, на встрече президента с членами правительства Медведев объявил о решении подать в отставку, объяснив свой шаг желанием дать главе государства возможность реализовать предложения о реформе системы управления страной.

В своем послании Федеральному собранию Путин предложил дать Государственной думе право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также остальных членов кабмина.

«Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого», — сказал Медведев.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Политика

В свою очередь Путин попросил министров исполнять свои обязанности «до формирования правительства в новом составе». Исполнять обязанности главы правительства, в соответствии с указом, поручено Медведеву.

Отставка правительства России. Главное
Политика

Вечером 15 января Путин предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. В соответствии со ст. 111 Конституции Госдума должна рассмотреть предложение президента в течение недели, в случае получения согласия депутатов президент сможет назначить Мишустина главой правительства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Медведев объявил об уходе правительства в отставку
Политика
Медведев объяснил решение об отставке правительства
Политика
Путин предложит Медведеву занять новую должность
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter