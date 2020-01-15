Кремль опубликовал указ об отставке правительства

Президент принял отставку правительства. Решение оставить свой пост премьера Дмитрий Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать предложения о реформе системы управления страной

Владимир Путин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что глава государства принял решение об отставке правительства в соответствии со ст. 83. и 117 Конституции.

Ранее в среду, 15 января, на встрече президента с членами правительства Медведев объявил о решении подать в отставку, объяснив свой шаг желанием дать главе государства возможность реализовать предложения о реформе системы управления страной.

В своем послании Федеральному собранию Путин предложил дать Государственной думе право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также остальных членов кабмина.

«Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого», — сказал Медведев.