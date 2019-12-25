Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

24 декабря официальный представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Подробности документа он раскрыть отказался.
Хафтар контактирует с Москвой: в ноябре 2018 года он проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия поддерживает все стороны конфликта в Ливии, для того «чтобы они договорились между собой, чтобы никто ничего им не навязывал».
В сентябре агентство Bloomberg сообщало о прибытии в Ливию 100 российских наемников из ЧВК Вагнера для участия в наступлении Хафтара на Триполи. Представитель Хафтара и МИД Россию эту информацию опровергали. Группу Вагнера СМИ ранее связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, сам бизнесмен свою причастность к ней отрицал.
Кроме того, в октябре газета The Sun писала о том, что Москва направила в Ливию «несколько десятков» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Помимо этого, утверждало издание, Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных подтвердили источники РБК, близкие к Минобороны и ливийским властям. Российские власти, однако, данные о переброске военных в Ливию опровергли. Заметку газеты в посольстве России в Лондоне назвали «новой попыткой перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва «не участвует никак» в событиях, происходящих в Ливии.