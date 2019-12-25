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Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о присутствии в Ливии наемников из ЧВК Вагнера. Россия «никак» не участвует в событиях, которые происходят в Ливии, говорили ранее в Кремле
Реджеп Эрдоган (Фото: AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает Anadolu.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» — сказал Эрдоган, говоря о присутствии в зоне ливийского конфликта военных из разных стран.

В Ливии с 2011 года идет противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.

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Турция поддерживает правительство Сараджа: в ноябре Анкара и Триполи заключили соглашение о военном сотрудничестве. Эрдоган также говорил, что Турция готова отправить в страну своих военных.

24 декабря официальный представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Подробности документа он раскрыть отказался.

Хафтар контактирует с Москвой: в ноябре 2018 года он проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия поддерживает все стороны конфликта в Ливии, для того «чтобы они договорились между собой, чтобы никто ничего им не навязывал».

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В сентябре агентство Bloomberg сообщало о прибытии в Ливию 100 российских наемников из ЧВК Вагнера для участия в наступлении Хафтара на Триполи. Представитель Хафтара и МИД Россию эту информацию опровергали. Группу Вагнера СМИ ранее связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, сам бизнесмен свою причастность к ней отрицал.

Кроме того, в октябре газета The Sun писала о том, что Москва направила в Ливию «несколько десятков» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Помимо этого, утверждало издание, Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных подтвердили источники РБК, близкие к Минобороны и ливийским властям. Российские власти, однако, данные о переброске военных в Ливию опровергли. Заметку газеты в посольстве России в Лондоне назвали «новой попыткой перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва «не участвует никак» в событиях, происходящих в Ливии.

Авторы: Анастасия Курносова, Наталья Демченко
Теги: Турция, Ливия, Эрдоган, ЧВК Вагнера
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