Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о присутствии в Ливии наемников из ЧВК Вагнера. Россия «никак» не участвует в событиях, которые происходят в Ливии, говорили ранее в Кремле

Реджеп Эрдоган (Фото: AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает Anadolu.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» — сказал Эрдоган, говоря о присутствии в зоне ливийского конфликта военных из разных стран.

В Ливии с 2011 года идет противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.

Турция поддерживает правительство Сараджа: в ноябре Анкара и Триполи заключили соглашение о военном сотрудничестве. Эрдоган также говорил, что Турция готова отправить в страну своих военных.