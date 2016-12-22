Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации Шойгу

Российский бизнесмен, который может быть связан с ЧВК Вагнера, несколько раз появлялся в кадре в составе российской делегации, в том числе за столом во время переговоров

Видео: مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية / YouTube

Совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера (предприниматель свою причастность к деятельности компании отрицает), присутствовал на переговорах в Москве в составе российского делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром. Видеозапись опубликовало Минобороны Ливии на своем Youtube-канале. Первой на это видео обратила внимание «Новая газета».

На кадрах видно, что возглавляемая Хафтаром делегация подъезжает на переговоры, заходит в здание Минобороны России. Сначала делегацию встречает глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в зале ливийскую делегацию приветствует глава Минобороны России Сергей Шойгу. Пригожин появляется на кадрах по меньшей мере трижды — у дверей, когда делегация входит в одно из помещений, и несколько раз за столом в составе российской делегации во время самих переговоров.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

В ноябре прошлого года РБК писал, что полный тезка Дмитрия Валерьевича Уткина, которого считают командиром ЧВК Вагнера, стал гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина. Бизнесмен связь с ЧВК Вагнера опроверг. «Фонтанка», в свою очередь, тогда же сообщила, что индивидуальный номер налогоплательщика нового гендиректора ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» не совпадает с ИНН Дмитрия Валерьевича Уткина, которого считают командиром ЧВК Вагнера.

Связанные с Пригожиным компании поставляют питание для Управления делами президента России, московских школ и структур Минобороны, а также занимаются кейтерингом, строительством и клинингом в казармах и учебных заведениях оборонного ведомства.

Визит командующего Ливийской национальной армии в Москву состоялся 7 ноября. На переговорах обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также борьба с терроризмом и урегулирование кризиса в Ливии.

В октябре газета The Sun писала о переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Помимо этого, утверждало издание, Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных подтвердили источники РБК, близкие к Минобороны и ливийским властям. В российском посольстве в Ливии статью The Sun опровергли.