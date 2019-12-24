Турция заявила о разработке позволяющего направить военных в Ливию закона

Турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Об этом сообщает Anadolu.

«Может возникнуть необходимость в таком законопроекте в зависимости от происходящих там событий. Парламент работает над этим», — рассказал Калын на пресс-конференции в Анкаре. Он добавил, что пока не вправе разглашать что-либо о содержании законопроекта. Представитель Эрдогана заявил, что Турция будет «поддерживать ливийское правительство и ливийский народ».

Также Калын заявил, что другие страны — в том числе Россия, ОАЭ и Египет — поставляют в Ливию танки, снаряды и другое оружие, поддерживая Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром. По его словам, это не способствует урегулированию ситуации в стране, потому что таким образом «саботируется переговорный процесс по линии ООН».

В Ливии с 2011 года идет противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи. Армия Хафтара пытается штурмовать Триполи с начала апреля. В правительстве Сараджа обвиняют США и ОАЭ в том, что они поставляют оружие Хафтару.

В ноябре Анкара и Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве. 17 декабря Эрдоган отметил, что Анкара готова оказать любую поддержку правительству Сараджа, включая отправку туда своих военных.