В посольстве опровергли данные о размещении российских военных в Ливии

Публикация газеты The Sun о том, что Россия перебросила в Восточную Ливию «несколько дюжин» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), «не имеет ничего общего с реальностью». Об этом сообщил «РИА Новости» представитель посольства России в Лондоне.
В посольстве рассматривают заметку газеты как «новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году». Представитель посольства подчеркнул, что действия Запада являлись грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.
«Мы полностью привержены резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию», — отметили в посольстве.
В публикации The Sun указывается, что руководство разведслужбы Британии доложило премьер-министру Терезе Мэй о том, что «президент Владимир Путин хочет превратить истерзанную войной североафриканскую страну в «новую Сирию».
Источник РБК, близкий к Минобороны, подтвердил присутствие российских военных в Ливии. Близкий к ливийским властям источник также подтвердил РБК военную активность России в регионе.
Москва, по данным газеты, поставляет тяжелое вооружение ливийскому маршалу Халифе Хафтару. Кроме того, сообщается о созданных Россией двух военных базах на северо-восточном побережье Ливии, в городах Тобрук и Бенгази. Объекты прикрывают бойцы частной военной компании Вагнера.