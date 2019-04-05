В Кремле заявили об отсутствии поддержки ливийского фельдмаршала Хафтара

Москва никак не участвует в происходящем в Ливии, где фельдмаршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Москва в этом не участвует никак», — сказал он. При этом Песков указал, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Ливии и считают главным, чтобы не возобновилось кровопролитие. «Считаем необходимым дальше продолжать все возможные усилия для полного урегулирования ситуации мирными, политическими средствами», — добавил Песков.

Ранее Хафтар заявил о начале наступления на Триполи, который находится под контролем правительства национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. В Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Хафтар, заявили, что столицу контролируют «незаконные формирования». Позднее начались первые боестолкновения в районе Аль-Хейра. Сарадж приказал подконтрольным ему военным находиться в полной боеготовности.