Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

По данным агентства, в начале сентября в Ливию прибыли около 100 российских наемников для участия в наступлении Хафтара на Триполи. Весной The Telegraph писала о 300 россиян, находящихся в Африканской Республике

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Среди собеседников агентства — чиновники из Ливии и стран Запада. По их данным, в начале сентября на передовую базу прибыли около 100 наемников, отмечает агентство.

По данным ливийских и западных чиновников, они прибыли для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Их приезд совпал с усилением авиаударов силами фельдмаршала, которые находятся на окраинах ливийской столицы с начала апреля. Один из командиров наемников (его имя не приводится) подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

Человек, близкий к правительству России, сказал изданию, что Москва дистанцируется от властей в Триполи, поддерживаемых ООН, и рассчитывает, что Хафтар завладеет преимуществом в борьбе за ливийскую столицу. Российские чиновники полагают, что сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи будет работать во властных структурах страны, даже если не станет главой государства.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара заявил агентству, что в ее составе нет российских или других иностранных бойцов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству, что у него нет информации о наемниках в Ливии.