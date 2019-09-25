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Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
По данным агентства, в начале сентября в Ливию прибыли около 100 российских наемников для участия в наступлении Хафтара на Триполи. Весной The Telegraph писала о 300 россиян, находящихся в Африканской Республике

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Среди собеседников агентства — чиновники из Ливии и стран Запада. По их данным, в начале сентября на передовую базу прибыли около 100 наемников, отмечает агентство.

По данным ливийских и западных чиновников, они прибыли для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Их приезд совпал с усилением авиаударов силами фельдмаршала, которые находятся на окраинах ливийской столицы с начала апреля. Один из командиров наемников (его имя не приводится) подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

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Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии

Человек, близкий к правительству России, сказал изданию, что Москва дистанцируется от властей в Триполи, поддерживаемых ООН, и рассчитывает, что Хафтар завладеет преимуществом в борьбе за ливийскую столицу. Российские чиновники полагают, что сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи будет работать во властных структурах страны, даже если не станет главой государства.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара заявил агентству, что в ее составе нет российских или других иностранных бойцов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству, что у него нет информации о наемниках в Ливии.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не возник единый центр управления страной, за контроль борются несколько группировок. Запад страны вместе со столицей Триполи контролирует правительство народного единства, созданное под эгидой ООН (его поддерживают страны Запада). На востоке власть у палаты представителей Ливии, так называемого правительства в Торбуке, ее поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара. Хафтар контактирует с Москвой: к примеру, в ноябре 2018 года он проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России и департамент информации и печати МИД России в связи с публикацией Bloomberg

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Хафтар застрял на подступах к Триполи

В начале марта британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что «сотни наемников» из ЧВК Вагнера оказывают поддержку Хафтару. Издание отмечало, что в Ливии находятся 300 россиян, они размещены в Бенгази. Источник в британском правительстве пояснил, что российские наемники «почти взаимозаменяемы с ГРУ» и занимаются безопасностью портов Тобрук и Дерна для российского флота. Позднее представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари назвал ложной информацию The Telegraph. Он добавил, что 300 людей — это большая цифра, и их присутствие было бы тяжело не заметить посторонним.

В начале апреля армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявил о планах бороться с «террористами», которые занимают город. Произошли столкновения с правительственными войсками, возглавляемыми Фаизом Сараджем. Однако к середине апреля наступление сил Хафтара затормозилось, его военные не смогли закрепиться ни в одном населенном пункте и не заняли прочных позиций вокруг Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на конец апреля в результате боев в Триполи погибли более 250 человек.

23 апреля армия Хафтара заявила о начале нового наступления, однако позднее силы правительства вновь оттеснили Ливийскую национальную армию.

СМИ связывали с ЧВК Вагнера российского предпринимателя Евгения Пригожина. Последний эту связь отрицает.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Ливия, ЧВК Вагнера, наемники, Россияне
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