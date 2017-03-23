Частное дело: самые известные ЧВК мира

ЧВК, или частные военные компании, распространены в основном за границей. В России они вне закона, однако прототип российских ЧВК — «группа Вагнера» — был обкатан в Сирии. 22 марта РБК вместе с Conflict Intelligence Team опубликовал список погибших в Сирии военных из частной компании.
Принципы работы ЧВК зафиксированы в принятом осенью 2008 года «Документе Монтрё». Согласно документу, люди, не состоящие на государственной службе, могут оказывать услуги по вооруженной охране объектов, обслуживанию боевых комплексов, подготовке военнослужащих и так далее. Самые известные ЧВК мира — в фотогалерее РБК.
Основана в 1997 году бывшим «морским котиком» Эриком Принсом. В 2002 году сотрудники подразделения Blackwater участвовали в военных действиях в Афганистане, в 2003 году — в Ираке. В Ираке после свержения Саддама Хусейна компания занималась также обучением сотрудников иракских Вооруженных сил и полиции.
Среди видов деятельности компании — охрана нефтяных месторождений и трубопроводов в Ираке, подготовка служащих Вооруженных, Военно-морских сил и Служб безопасности, американских на базе в Северной Каролине и иностранных (Ирак, Афганистан, Греция, Азербайджан), охрана посольства США в Ираке, охрана дипломатических представителей США в Афганистане, Боснии, Ираке, Израиле, осуществление воздушных и морских транспортных операций для Министерства обороны США. Компания была задействована при ликвидации последствий наводнения и ураганов в 2011 году.
Основана в 2003 году ветеранами подразделений US Army Special Forces Томом Кэйтисом и Мэттом Манном. Компания заключила контракт на охрану в том числе высших лиц руководства коалиции в зоне военных действий в Ираке. Кроме того, получила контракт с Государственным департаментом США на охрану американских посольств в горячих точках по всему миру. В частности, компания осуществляет охрану посольства США в Афганистане, а также охрану президента Афганистана.
В 2010 году компания принимала участие в ликвидации последствий землетрясения на Гаити. В 2014 году слилась с Academi.
Основана бывшим офицером Шотландской гвардии, ветераном Фолклендской войны Тимом Спайсером. Компания имеет представительства в Афганистане, ОАЭ, Ираке, Саудовской Аравии, Ливии, Сомали и Мозамбике.
Компания принимала участие в военных действиях в Афганистане и Ираке, причем в Ираке действовала по трехлетнему контракту с Министерством обороны США ($293 млн), обеспечивая безопасность перемещения американских войск, логистику и взаимодействие между воинскими частями.
Основана в 1987 году восемью бывшими высокопоставленными генералами Министерства обороны США. Позднее к ним присоединились бывший начальник штаба Сухопутных войск Карл Вуоно и бывший главнокомандующий межвидовым командованием Вооруженных сил США Уильям Кернан.
Компания начинала с подготовки личного состава Американской национальной гвардии и резервистов. С середины 1990-х годов MPRI готовила личный состав Вооруженных сил Хорватии, Боснии и Герцеговины, Ирака, Кувейта, ЮАР.
В 1990 году компания получила пятилетний контракт с Государственным департаментом США на охрану судов с медикаментами и продовольствием, направляемых в бывшие республики СССР. В 1998 году компания охраняла нефтяные запасы в Экваториальной Гвинее. В 1999 году компания заключила контракт с колумбийским Министерством обороны на оказание поддержки колумбийским военным в борьбе с наркобаронами.
По крайней мере 500 сотрудников компании присутствовали в Ираке в 2006–2010 годах.
Основана в 2001 году бывшим рейнджером и военным консультантом Скоттом Кастером и бывшим офицером ЦРУ Майклом Баттлсом. Компания занимается обеспечением безопасности гуманитарных организаций в горячих точках по всему миру. В 2002 году начала работу в Кабуле, обеспечивая безопасность различных неправительственных организаций и ведомств, в частности Министерства транспорта Афганистана.
В 2003 году занималась обеспечением безопасности международного аэропорта Багдада. Компания заключила годовой контракт на охрану членов гражданской администрации Ирака.
В США компания занимается обеспечением безопасности объектов критической инфраструктуры (Critical infrastructure protection) — электростанций, аэропортов, объектов телекоммуникаций, больниц и др.