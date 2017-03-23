Частное дело: самые известные ЧВК мира

ЧВК, или частные военные компании, распространены в основном за границей. В России они вне закона, однако прототип российских ЧВК — «группа Вагнера» — был обкатан в Сирии. 22 марта РБК вместе с Conflict Intelligence Team опубликовал список погибших в Сирии военных из частной компании.

Принципы работы ЧВК зафиксированы в принятом осенью 2008 года «Документе Монтрё». Согласно документу, люди, не состоящие на государственной службе, могут оказывать услуги по вооруженной охране объектов, обслуживанию боевых комплексов, подготовке военнослужащих и так далее. Самые известные ЧВК мира — в фотогалерее РБК.