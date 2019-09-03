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Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным информационного бюллетеня центра, максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч. Несмотря на прогнозируемое ослабление «Дориана», в сообщении отмечается, что в ближайшие несколько дней он останется мощным ураганом.

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«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан» на Багамах

В конце августа из-за приближающегося урагана власти Содружества Багамских островов объявили эвакуацию жителей некоторых районов.

«Дориан» достиг наивысшей пятой категории 1 сентября, но впоследствии ослабел до четвертой. Он обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. По данным местных властей, жертвами стихии стали пять жителей острова Абако, в том числе семилетний ребенок. Ожидается, что во вторник 3 сентября «Дориан» достигнет юго-восточного побережья США. В связи с приближающимся ураганом режим ЧС ввели во Флориде, Вирджинии, Северной Каролине и Джорджии. Впоследствии в Южной Каролине, Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.

Теги: ураган, Атлантический океан, Багамские острова
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