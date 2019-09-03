Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек. Об этом сообщил премьер-министр Содружества Хьюберт Миннис, передает The Washington Times.
По его словам, погибли жители на островах Абако. В Национальном центре по слежению за ураганами США отметили, что сила ветра составляет около 230 км/ч. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, он обрушится на побережье штата Флорида.
В конце августа власти Содружества Багамских островов объявили экстренную эвакуацию жителей некоторых районов из-за приближающегося урагана «Дориан».
Ранее президент США ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. В нескольких округах штата Джорджия также ввели режим ЧС. Впоследствии в штатах объявили эвакуацию.