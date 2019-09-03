Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек. Об этом сообщил премьер-министр Содружества Хьюберт Миннис, передает The Washington Times.

По его словам, погибли жители на островах Абако. В Национальном центре по слежению за ураганами США отметили, что сила ветра составляет около 230 км/ч. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, он обрушится на побережье штата Флорида.

В конце августа власти Содружества Багамских островов объявили экстренную эвакуацию жителей некоторых районов из-за приближающегося урагана «Дориан».

Ранее президент США ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. В нескольких округах штата Джорджия также ввели режим ЧС. Впоследствии в штатах объявили эвакуацию.