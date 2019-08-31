Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан». Об этом он написал в своем аккануте в Twitter.

«Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергают себя большой опасности из-за этого очень мощного и потенциально опасного для жизни урагана, который принесет угрожающе сильные и высокие штормовые волны», — отметил он.

По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Associated Press добавляет, что ураган «Дориан» усиливается. Его порывы ветра к понедельнику, 2 сентября, могут достигнуть 140 миль в час (225 км/ч). AP отмечает, что «Дориан» находится в 645 км к востоку от Багамских островов

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, в настоящее время его сила достигла четверной категории из пяти. Скорость порывов ветра составляет около 130 миль в час (215 км/ч).