Ураган «Дориан» в Атлантике ослабел до четвертой категории

Ураган «Дориан» в Атлантике ослабел до четвертой категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 250 км/ч. «Несмотря на прогнозируемое постепенное ослабление «Дориана», ожидается, что на протяжении следующих нескольких дней он останется мощным ураганом», — говорится в сообщении центра.

Ранее «Дориан» усилился до наивысшей пятой категории. Ураган обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага.

По данным Associated Press, ожидается, что после прохождения Багамских Островов ураган затронет юго-восточное побережье США. В штатах Флорида, Джорджия и Северная Каролина ввели режим ЧС.