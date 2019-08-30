Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана «Дориан», сообщает пресс-служба Белого дома.

Своим указом Трамп распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к тем средствам, которые задействуют для борьбы с последствиями стихии региональные и местные власти. Указ президента также наделяет полномочиями по координации всех усилий по оказанию помощи пострадавшим регионам Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ожидает, что ураган «Дориан» приблизится к побережью штата Флорида 2 сентября. Урагану присвоена третья категория опасности (всего их пять). Штормовой ветер может накрыть штат уже в воскресенье утром, предупреждает организация.

Из-за урагана Трамп отменил намеченный на начало следующей недели визит в Польшу. По его словам, для него очень важно находиться в США во время шторма. 30 августа режим ЧС в 12 округах штата Джорджия объявил его губернатор Брайан Кемп.