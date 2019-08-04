Соболь назвала статус по делу о массовых беспорядках на митинге в Москве

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь является свидетелем по делу о массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля. Она также стала свидетелем по делу, возбужденному по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом Соболь сообщила в Twitter.

Соболь отправили на допрос в Следственный комитет после заседания в Щербинском суде Москвы, который оштрафовал ее на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сотрудница ФБК назвала такое решение давлением на нее как на независимого кандидата.

Днем 3 августа перед началом несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов Соболь задержали, когда она выходила из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре. За день до этого прокуратура напомнила, что шествие по Бульварному кольцу, намеченное на субботу, не санкционировано и вынесла Соболь предупреждение.