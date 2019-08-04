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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Соболь назвала статус по делу о массовых беспорядках на митинге в Москве

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь является свидетелем по делу о массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля. Она также стала свидетелем по делу, возбужденному по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом Соболь сообщила в Twitter.

Соболь отправили на допрос в Следственный комитет после заседания в Щербинском суде Москвы, который оштрафовал ее на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сотрудница ФБК назвала такое решение давлением на нее как на независимого кандидата.

Политика
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

Днем 3 августа перед началом несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов Соболь задержали, когда она выходила из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре. За день до этого прокуратура напомнила, что шествие по Бульварному кольцу, намеченное на субботу, не санкционировано и вынесла Соболь предупреждение.

Общество
Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

По данным МВД, на акции в столице к 18:00 задержали 600 человек. «ОВД-Инфо» сообщало о 828 задержанных. На митинге 27 июля было задержано более 1000 человек. После этого СК завел уголовное дело о массовых беспорядках, по нему арестовали пять человек, еще нескольким предъявили обвинения.

Теги: Любовь Соболь
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