В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

На Рождественском бульваре в центре Москвы полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ранее ее не допустили в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Уточняется, что Соболь вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца.

По данным телеканала, полицейские сослались на ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции). Видеозапись задержания Соболь появилась в Twitter-аккаунте издания «Медиазона».

Ранее, 2 августа, прокуратура напомнила о том, что шествие по Бульварному кольцу в Москве, запланированное на 3 августа, не санкционировано. Организатору акции Любови Соболь ведомство вынесло соответствующее предупреждение.