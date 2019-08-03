Адвокат сообщил об обвинении в массовых беспорядках еще одного фигуранта

Адвокат сообщил об обвинении в массовых беспорядках еще одного фигуранта

Обвинение в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) во время несанкционированной акции 27 июля предъявили Сергею Абаничеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Сергею Абаничеву предъявили обвинение в массовых беспорядках за то, что выбросил бумажный стакан. Ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции 27 июля, ссылаясь на видео», — написал Чиков.

Защитником обвиняемого назначена адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина. Сейчас, по словам Чикова, Абаничева доставили в изолятор временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы.

Вечером 3 августа, как сообщал Чиков, в качестве подозреваемого по делу СК задержал Даниила Конова. Позже, по словам адвоката Ильи Уткина, который представляет интересы Конова, ему также предъявили обвинения, передает «ОВД-Инфо». Кроме Конова и Абаничева, еще одним обвиняемым по делу о массовых беспорядках стал Владислав Барабанов.