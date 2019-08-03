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Адвокат сообщил об обвинении в массовых беспорядках еще одного фигуранта

Обвинение в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) во время несанкционированной акции 27 июля предъявили Сергею Абаничеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Сергею Абаничеву предъявили обвинение в массовых беспорядках за то, что выбросил бумажный стакан. Ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции 27 июля, ссылаясь на видео», — написал Чиков.

Защитником обвиняемого назначена адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина. Сейчас, по словам Чикова, Абаничева доставили в изолятор временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы.

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Вечером 3 августа, как сообщал Чиков, в качестве подозреваемого по делу СК задержал Даниила Конова. Позже, по словам адвоката Ильи Уткина, который представляет интересы Конова, ему также предъявили обвинения, передает «ОВД-Инфо». Кроме Конова и Абаничева, еще одним обвиняемым по делу о массовых беспорядках стал Владислав Барабанов.

После несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля в Москве Следственный комитет завел уголовное дело об организации массовых беспорядков, участии в них и призывах к ним (ст. 212 УК). СК также расследует три уголовных дела по ст. 318 УК (применение насилия к представителям власти). По данным МВД, на митинге задержали 1074 человека, по информации «ОВД-Инфо» более 1300.

Еще одна несогласованная акция в столице прошла 3 августа. По официальным данным, к 18:00 на ней задержали около 600 человек. К девяти вечера в «ОВД-Инфо» сообщили о 825 задержанных.

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