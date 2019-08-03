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Юриста ФБК Соболь оштрафовали на 300 тыс. руб.

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом РБК заявили в суде.

При этом в сообщении Соболь в Twitter также приводится пояснение судьи: по его словам, нет оснований не доверять рапортам сотрудников полиции. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму сочла такое решение «давлением» на себя. Ее адвокат Иван Сустин сообщил «Медиазоне», что протокол на Соболь был составлен за акцию 15 июля на Трубной площади. Он также уточнил, что после приговора Соболь повезли в Следственный комитет для допроса по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля.

Соболь задержали в первой половине дня 3 августа, в день проведения в центре Москвы несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По последним данным правозащитников, на митинге задержали более 800 человек.

Теги: денежный штраф, Любовь Соболь, ФБК
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