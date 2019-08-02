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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Прокуратора вынесла предостережение Соболь из-за акции 3 августа

Прокуратура напомнила о том, что шествие по Бульварному кольцу в Москве, запланированное на субботу, 3 августа, не санкционировано властями. Организатору акции Любови Соболь ведомство выносит предупреждение, говорится в сообщении прокуратуры.

«Распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии — шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, которое планируется провести 3 августа 2019 года... Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — заявили в прокуратуре.

Любые попытки выйти на мероприятие прокуратура назвала «прямым нарушением закона». В ведомстве заявили, что силовики будут принимать «все необходимые меры» для пресечения провокации и массовых беспорядков.

«Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

На акции в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму 27 июля полицией были задержаны более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти и ч. 2 ст. 212 о массовых беспорядках. Обвинения уже были предъявлены подозреваемым. В ночь на 2 августа в Москве задержали и отправили на допрос по этому делу координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина. Утром 2 августа стало известно, что после ночных обысков также был задержан видеоблогер и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Егор Жуков.

Теги: Любовь Соболь, митинги, протесты, прокуратура Москвы, предупреждение
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