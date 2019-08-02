Прокуратора вынесла предостережение Соболь из-за акции 3 августа

Прокуратура напомнила о том, что шествие по Бульварному кольцу в Москве, запланированное на субботу, 3 августа, не санкционировано властями. Организатору акции Любови Соболь ведомство выносит предупреждение, говорится в сообщении прокуратуры.

«Распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии — шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, которое планируется провести 3 августа 2019 года... Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — заявили в прокуратуре.

Любые попытки выйти на мероприятие прокуратура назвала «прямым нарушением закона». В ведомстве заявили, что силовики будут принимать «все необходимые меры» для пресечения провокации и массовых беспорядков.

«Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.