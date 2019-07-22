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Политика ,  
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Украинский совбез решил остановить выдачу российских паспортов в Донбассе

Украинские власти рассматривают возможность введения национальных санкций против жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик в связи с решением России выдавать паспорта по упрощенной схеме. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — сказал Данилюк в избирательном штабе партии «Слуга народа».

По мнению Данилюка, решение России выдавать жителям Донбасса паспорта является нарушением минских соглашений и спланированной провокацией.

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МИД назвал приехавших из ДНР и ЛНР де-факто жителями России

В начале июня в Раду был внесен законопроект о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России. Автор инициативы депутат Олег Мусий также предлагал изымать имущество у тех жителей Донбасса, которые добровольно получили российские паспорта.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР и ЛНР в середине апреля текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как позже отмечал российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться. 1 мая Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.

Политика
Кремль ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, а также другие украинские политики осудили решение российских властей. В частности, Зеленский заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», а также сообщил о готовности предоставить гражданство Украины всем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов». В ответ на это Путин сказал, что, по его мнению, жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства.

17 июля Владимир Зеленский поручил МИД Украины проработать разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».

Теги: Украина, ДНР и ЛНР, российский паспорт, санкции
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