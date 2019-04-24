Путин объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса

Жители Донбасса не могут реализовать свои самые простые права и не могут нормально перемещаться, считает он. Поэтому, отметил лидер, решение Москвы упростить процедуру выдачи паспортов является вопросом «гуманитарного характера»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания создавать какие-либо проблемы Киеву, но отметил, что ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы, именно поэтому в Москве приняли решение подписать указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства сказал на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

Он назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера», поскольку жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — отметил Путин.

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