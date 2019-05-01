Путин упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса

На упрощенный порядок могут претендовать граждане Украины, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма до 2014 года, а также те, кто постоянно с 2014 года проживал на территории ДНР и ЛНР

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Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта отдельным категориям граждан Украины — которые живут в Крыму и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое право получили украинские граждане, которые не имеют гражданства или подданства другого государства, родились и постоянно проживали в Крыму, однако выехали за его пределы до 18 марта 2014 года, когда полуостров по результатам проведенного там референдума включили в состав России. По таким условиям могут проходить также лица без гражданства. На получение российского гражданства по упрощенной схеме могут претендовать также их дети, супруги и родители.

Также на более легкий порядок получения гражданства могут рассчитывать:

граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или участника программы добровольного переселения в Россию проживающих за рубежом соотечественников, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов ДНР и ЛНР до апреля 2014 года;

иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами или чьи родственники и близкие были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники;

граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и имели ранее гражданство СССР, а также их дети, супруги и родители.

Срок рассмотрения заявлений от этих граждан не должен превышать три месяца.