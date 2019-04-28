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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»
По мнению избранного президента Украины, Россия «зря тратит время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами». Комментарий Зеленского последовал в ответ на слова Путина о возможности упрощенного гражданства всем украинцам
Владимир Зеленский (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости )

Россия зря тратит время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами, считает избранный президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление последовало в ответ на высказывания президента России Владимира Путина, прозвучавшие на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook. Он допустил, что если желающие и найдутся, то это будут те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо ради заработка либо в попытке скрыться от уголовных расследований.

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Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам

Зеленский добавил, что готов предоставить российским властям перечень некоторых граждан Украины, которым, по его словам, вскоре станет «некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями».

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Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент также подчеркнул, что Украина готова защищать, предоставлять убежище и украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу страны.

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Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР

В субботу Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай заявил, что власти России рассматривают возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины. До  этого российский президент подписал указ об упрощенном порядке для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: паспорта, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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