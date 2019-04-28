Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»

По мнению избранного президента Украины, Россия «зря тратит время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами». Комментарий Зеленского последовал в ответ на слова Путина о возможности упрощенного гражданства всем украинцам

Владимир Зеленский (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости )

Россия зря тратит время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами, считает избранный президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление последовало в ответ на высказывания президента России Владимира Путина, прозвучавшие на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook. Он допустил, что если желающие и найдутся, то это будут те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо ради заработка либо в попытке скрыться от уголовных расследований.

Зеленский добавил, что готов предоставить российским властям перечень некоторых граждан Украины, которым, по его словам, вскоре станет «некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями».