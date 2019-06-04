В Раду внесли закон о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

В Раду внесли закон о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

Депутат украинского парламента, который разработал инициативу, предлагает изымать имущество у тех жителей Донбасса, которые добровольно получили российские паспорта

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Верховной рады.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в карточке документа, который внес депутат Олег Мусий.

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