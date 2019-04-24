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Политика ,  
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Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям самопровозглашенных республик в упрощенном режиме
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования.

В соответствии с документом право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.

Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России (перечень определяется ведомством) соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР с отметкой о проживании на территории региона (такие документы признаются на территории России с февраля 2017 года), а также иные необходимые документы.

На рассмотрение заявлений уполномоченным органам отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.

Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

О подготовке проекта указа президента России, в соответствии с которым жители ЛНР и ДНР смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство, сообщили в середине апреля источники РБК.

Близкий к руководству ДНР источник сообщал тогда, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.

Численность населения ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЛНР, ЛНР и ДНР
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