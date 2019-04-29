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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
«Я вообще считаю, что это один народ», — сказал президент. Он выразил уверенность, что общее гражданство сделает Россию и Украину «сильнее и успешнее»
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»), комментируя слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности предоставить украинское гражданство россиянам.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — считает президент России. С общим гражданством обе страны станут сильнее и успешнее.

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24 апреля Путин подписал указ, упрощающий предоставление гражданства России жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 27 апреля президент заявил, что власти России рассматривают возможность распространить указ и на остальных граждан Украины.

В ответ Зеленский выразил сомнение, что российские паспорта будут так уж соблазнительны для населения Украины. И заявил о готовности дать украинское гражданство «всем, кто готов бороться за свободу».

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«Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — написал Зеленский в своем Facebook.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, гражданство России
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