Кремль ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев

Неизвестно, когда и каким образом Украина намерена облегчить жизнь тем, кто живет на территории ДНР и ЛНР, сказал Песков. Упрощенное получение российских паспортов призвано им помочь, подчеркнул он

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Жители Донбасса «не перестанут ими быть» после получения российского паспорта по упрощенной схеме, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Кремле также знакомы с обещанием Зеленского, «скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан». «Но как это будет, когда это будет — непонятно», — отметил Песков.

«Сейчас эти граждане [жители ДНР и ЛНР] отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания, они испытывают элементарные сложности, не имея соответствующих документов. Получение ими российских паспортов поможет облегчить им жизнь», — сказал Песков.

Пресс-секретарь России не стал комментировать вопрос о том, что будет с получившими российские паспорта жителями Донбасса, которые будут воевать против Украины, защищая непризнанные республики.

Россия 24 апреля упростила процедуру получения российского гражданства для жителей юго-востока Украины, где сейчас идет военный конфликт. В соответствии с документом в упрощенном порядке российское гражданство могут получить лица, постоянно проживающие «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.