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Политика ,  
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Кремль ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев
Неизвестно, когда и каким образом Украина намерена облегчить жизнь тем, кто живет на территории ДНР и ЛНР, сказал Песков. Упрощенное получение российских паспортов призвано им помочь, подчеркнул он
Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Жители Донбасса «не перестанут ими быть» после получения российского паспорта по упрощенной схеме, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Кремле также знакомы с обещанием Зеленского, «скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан». «Но как это будет, когда это будет — непонятно», — отметил Песков.

«Сейчас эти граждане [жители ДНР и ЛНР] отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания, они испытывают элементарные сложности, не имея соответствующих документов. Получение ими российских паспортов поможет облегчить им жизнь», — сказал Песков.

Пресс-секретарь России не стал комментировать вопрос о том, что будет с получившими российские паспорта жителями Донбасса, которые будут воевать против Украины, защищая непризнанные республики.

Россия 24 апреля упростила процедуру получения российского гражданства для жителей юго-востока Украины, где сейчас идет военный конфликт. В соответствии с документом в упрощенном порядке российское гражданство могут получить лица, постоянно проживающие «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.

Политика
Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах

Комментируя эту инициативу, избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

По его словам, пойти на это могут только те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо ради заработка, либо в попытке скрыться от уголовных расследований. Он также заявил, что Украина готова защищать, предоставлять убежище и украинское гражданство «всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу».

«Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — написал Зеленский на своей странице в Facebook. «Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса», — также отметил он.

Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии Украины»

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к словам Зеленского, Песков отметил, что в Москве «все тщательно фиксируют и принимают во внимание». Сам президент России «четко изложил свой подход к основам диалога», отметил глава пресс-службы Кремля.

«Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Позиция России абсолютно ясна», — подчеркнул Песков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко
Теги: паспорт
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