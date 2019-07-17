Зеленский решил выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран»

Зеленский поручил МИДу проработать идею предоставлять украинцам из других стран гражданство страны. Распоряжение появилось после продления ареста украинских моряков и решения Путина по гражданству России жителям Донбасса

Владимир Зеленский (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, этническим украинцам из «дружественных стран». Об этом сообщается в Facebook его офиса.

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных нам стран», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства людьми, которые в своих родных странах сталкиваются с нарушением прав и свобод.

В сообщении указывается, что решение российского президента Владимира Путина распространить упрощенный режим получения гражданства России на всех украинцев, которые ранее жили в любом районе Донбасса, является дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе.

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