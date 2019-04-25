МИД назвал приехавших из ДНР и ЛНР де-факто жителями России

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решение упростить выдачу паспортов жителям непризнанных республик Донбасса стало помощью Москвы людям, ставшим фактически жителями России

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Указ президента Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обусловлен тем, что население этих территорий де-факто стали жителями России. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она заявила, что ситуация​ в Донбассе ухудшается, что подтверждают люди, которые приехали из региона в страну и «нашли здесь временный приют» или живут в России на постоянной основе.

«Каждый раз в ходе таких встреч <...> я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны — они не видят ничего со стороны Российской Федерации», — отметила Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель МИДа отметила, что считает такие упреки несправедливыми, так как «гуманитарная помощь, политическое содействие, моральная поддержка, которая оказывается Россией, и в частности россиянами, дорогого стоит», и добавила, что без поддержки со стороны Москвы жизнь этих людей «сложилась бы куда более драматично».

Материал дополняется