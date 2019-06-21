Канделаки назвала необдуманными действия властей Грузии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с РБК прокомментировала ситуацию в Грузии.

«К сожалению, нынешнее руководство Грузии решает свои ситуативные политические задачи, не думая о последствиях. В сложившейся ситуации каждый должен понимать риски. У России рисков ноль. А у Грузии масса. Один из них был потерять российских туристов. Потеряли, поздравляю», — сказала Канделаки.

Президент Владимир Путин вечером 21 июня поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии, а также временно запретил авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в страну. Запрет начнет действовать с 8 июля.

Материал дополняется