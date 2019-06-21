Число задержанных участников столкновений в Тбилиси превысило 300

Полиция задержала 305 демонстрантов, участвующих в стихийном митинге перед парламентом Грузии. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Протесты начались вечером 20 июня после инцидента с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым (КПРФ). На заседании Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов сел в кресло спикера парламента, что вызвало недовольство грузинских оппозиционных депутатов (из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии»).

Собравшиеся у парламента потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и выступили против «российской оккупации» Грузии. Они попытались прорваться в здание. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По оценкам Минздрава Грузии, во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции.